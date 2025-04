Snipers, bazuca antidrone e 4.000 homens: a segurança do funeral do papa

O funeral do papa Francisco, no sábado, contará com um forte esquema de segurança. As autoridades preparam um grande efetivo e diversos recursos para lidar com as mais de 200 mil pessoas e esperadas na Praça de São Pedro, além de centenas de autoridades.

O que aconteceu

Ao menos 4 mil agentes de segurança estarão trabalhando no funeral. Cerca de 2 mil carabineri (policiais que integra as Forças Armadas italianas) já foram mobilizados, e deverão contar com reforços de outras forças de segurança, como a polícia local de Roma, que também empregará cerca de 2 mil agentes entre amanhã e sábado, segundo a mídia local.

Haverá ainda atiradores de elite posicionados em edifícios e bazucas antidrone na área da Praça de São Pedro. Trata-se de um equipamento que interfere no sinal entre o drone e o controlador, fazendo com que o aparelho seja guiado até o pouso.