EUA de olho em terra raras: Trump cobra Zelensky para acordo 'imediato'

Descontente com ataques da Rússia. Ontem, Donald Trump demonstrou descontentamento com os ataques russos contra Kiev, alertando que Vladimir Putin, presidente da Rússia, deve interromper a ofensiva. "Não estou satisfeito com os ataques russos em Kiev", escreveu. "Desnecessário e em péssimo momento. Vladimir, PARE! 5 mil soldados estão morrendo por semana. Vamos CONCLUIR o acordo de paz!", cobrou.

Trump acusa Zelensky de prolongar a guerra. As críticas feitas ao presidente russo foram feitas um dia depois do republicano acusar Volodymyr Zelensky de prolongar a guerra ao não concordar com uma proposta de paz dos EUA. O líder da Ucrânia, caso aceite o acordo, terá de ceder o controle de todo o território controlado pela Rússia na Ucrânia para Moscou.

Em uma coletiva de imprensa em Pretória, ucraniano reiterou que não reconheceria a Crimeia como russa. A questão da península, anexada por Moscou em 2014, está no centro das tensões com Washington, que tem buscado costurar um acordo de paz favorável a Moscou. "Estamos fazendo tudo o que nossos parceiros propuseram, exceto o que contradiz nossa legislação e a Constituição", que estipula que a Crimeia é parte da Ucrânia, indicou Zelensky.

EUA de olho em terra raras

Amostras de minerais de terras raras: óxido de cério, bastnasita, óxido de neodímio e carbonato de lantânio Imagem: David Becker/Reuters

O acordo é visto como essencial pela Ucrânia para continuar com o apoio dos Estados Unidos. O presidente Trump, por outro lado, tem interesse na exploração dos recursos minerais em território ucraniano.