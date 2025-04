Fechamento do caixão e preparação do enterro: último dia de velório do papa

No sábado, como tradição, é esperado que milhares de pessoas estejam presentes para se despedir do pontífice durante a missa na Basílica de São Pedro. Na vez de João Paulo 2º, estima-se que 2 milhões de pessoas tenham visitado seus restos mortais, além da presença de chefes de Estado de mais de 70 países e representantes das principais religiões do mundo.

Funeral

Preparação para o enterro começa às 9h (4h de Brasília) e celebração final acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, às 10h. Esse é o primeiro dos nove dias de luto e orações em honra ao pontífice.

Esquema de segurança terá ao menos 4 mil agentes. Serão cerca de 2 mil Carabineri (força policial que integra as Forças Armadas italianas), além de 2 mil agentes da polícia local de Roma, segundo a imprensa local. As ruas ao redor do Vaticano serão fechadas para o tráfego de veículos.

Depois, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá para o local de sepultamento. Haverá a presença de migrantes e refugiados na Praça de São Pedro, anunciou a Mediterrânea - ONG que se encontrou diversas vezes com o papa e que recebeu a confirmação da participação da Prefeitura da Casa Pontifícia. A delegação será composta por socorristas e refugiados migrantes que foram torturados e escaparam de campos de concentração líbios.