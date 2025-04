Professora: após emboscada, Zelensky e Trump se acertam no funeral do papa

Isabela também ponderou que o presidente norte-americano tenta "chantagear" Zelensky em prol dos recursos minerais da Ucrânia. "O Trump queria ali era explorar terras, recursos minerais ucranianos. No começo o Zelensky disse que não iria se dobrar, mas depois fez uma publicação agradecendo o Trump. O Zelensky está numa posição que eu acho muito difícil, o Trump tira o máximo de proveito que pode disso, até uma espécie de chantagem em relação ao Zelensky".

