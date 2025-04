Brasileiros presenciam funeral do papa Francisco: "ele representava união"

O Cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, presidiu a celebração. Diante do altar, sobre um tapete vermelho estendido no pátio da basílica, repousava o caixão de Francisco. A cerimônia teve início com a antífona: "Concedei-lhe, Senhor, o descanso eterno, e que a luz perpétua brilhe sobre ele." Vieram leituras, orações em vários idiomas e, em seguida, a homilia. Os hinos, todos em latim.

Vestidos com paramentos vermelhos, cor dos mártires e do Espírito Santo, os concelebrantes carregavam nas roupas o símbolo do sacrifício e da esperança. Foi também de vermelho que Francisco foi vestido após sua morte.

Na homilia, o Cardeal Re falou com ternura sobre o papa: "Apesar da sua fragilidade nesta reta final e do seu sofrimento, o Papa Francisco escolheu percorrer este caminho de entrega até o último dia da sua vida terrena." O cardeal lembrou a todos o calor humano que emanava de Francisco. "Entre seus maiores gestos, estavam as incansáveis exortações em favor dos refugiados, dos deslocados, dos marginalizados."

Lembrou também que "papa Francisco levantou incessantemente sua voz implorando pela paz", disse o cardeal, citando uma das frases mais emblemáticas do pontífice: "A guerra deixa sempre o mundo pior do que estava: é sempre uma derrota dolorosa e trágica para todos."

Ao final, ecoou a súplica que o próprio papa costumava fazer: "Não vos esqueçais de rezar por mim." Mas agora era a voz do povo que se erguia em uníssono: "Querido papa Francisco, agora pedimos-vos que rezeis por nós e que, do céu, abençoeis a Igreja, abençoeis Roma, abençoeis o mundo inteiro."