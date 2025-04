Carro transparente e ritmo de passeio: o cortejo até Santa Maria Maggiore

Em sua homilia, o Cardeal Giovanni Battista Re lembrou o compromisso do Papa com a paz. "Apesar de sua fragilidade e sofrimento finais, o papa Francisco escolheu trilhar esse caminho de doação até o último dia de sua vida terrena", disse.

As vestes litúrgicas e as estolas usadas pelos concelebrantes no funeral do papa são vermelhas. A cor simboliza o sangue dos mártires e o Espírito Santo. É também a cor com a qual o papa foi vestido após sua morte.

Autoridades presentes

Presidentes estavam na primeira fila. Os chefes de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky; da França, Emmanuel Macron; e dos EUA, Donald Trump. Foram posicionados intercalados, com algumas pessoas entre eles.

Trump e Macron deram um aperto de mãos durante o cerimonial. O ato ocorreu quando a cerimônia litúrgica incluía a troca do sinal de paz, prática comum em celebrações católicas.