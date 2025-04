Caixão simples e palavra única: o que Francisco mudou em seu funeral

Em seu testamento, divulgado nesta segunda-feira, o pontífice pediu uma única palavra na lápide. "O túmulo deve ser no chão, sem decoração especial e com uma única palavra: Franciscus", diz o documento.

Francisco também decidiu que seu corpo não seja exibido em uma plataforma elevada, na Basílica de São Pedro, como aconteceu com papas anteriores. Os visitantes ainda poderão prestar suas homenagens, mas o corpo ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.

Francisco será o primeiro papa enterrado fora do Vaticano em mais de um século. Em vez de ficar com outros 91 papas falecidos na Basílica de São Pedro, ele declarou querer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, dedicada a Maria, Mãe de Deus.

Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior , escreveu o papa no testamento.

Santa Maria é a igreja que Francisco tradicionalmente frequenta para rezar antes e depois de cada uma das suas viagens ao exterior. O último papa enterrado fora do Vaticano foi Leão 13, que morreu em 1903 e está na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

Preparação do corpo e funeral

Após a confirmação da morte do papa, o corpo é preparado para exposição pública. Ele é vestido com os paramentos litúrgicos próprios, geralmente uma veste branca ou vermelha, e é colocado em um caixão simples de madeira. De acordo com a Constituição Apostólica promulgada em 1996 por João Paulo 2º, um papa deve ser enterrado entre quatro e seis dias após a sua morte.