Com apelo por paz, funeral de Francisco reúne políticos e milhares de fiéis

Multidão lota praça de São Pedro, no Vaticano, durante missa funeral do papa Francisco Imagem: Remo Casilli/Reuters

Frase de Francisco foi relembrada em fala de cardeal. Em 2016, o papa disse que é necessário "construir pontes, não muros" quando Trump, em seu primeiro mandato, anunciou que construiria um muro entre EUA e México.

Re afirmou que o papa trilhou o "caminho da paz" até em seus momentos de dificuldade. "Apesar de sua fragilidade e sofrimento finais, o papa Francisco escolheu trilhar esse caminho de doação até o último dia de sua vida terrena", disse o cardeal. O religioso decano lembrou ainda de uma viagem feita pelo papa aos Emirados Árabes em 2019 em prol da paz e lembrou que Francisco "levantou incessantemente a sua voz" contra a guerra.

Brasileira Bianca Fraccalvieri foi responsável pela leitura em português da Oração Universal, conhecida como Oração dos Fiéis ou Preces, durante a missa. A jornalista é coordenadora das redes sociais do Vaticano e estava à frente de uma equipe de brasileiros dedicados aos detalhes finais do funeral do papa.

Francisco foi o primeiro pontífice das Américas. Ele liderou a Igreja por 12 anos e morreu na última segunda-feira, aos 88 anos. Após três dias de velório, o caixão de madeira com o corpo do papa foi inicialmente levado para a praça de São Pedro, no Vaticano. Para o cardeal Re, a decisão de Jorge Bergoglio de adotar o nome Francisco "manifestou-se logo como a escolha do programa e do estilo em que queria basear o seu pontificado, procurando inspirar-se no espírito de São Francisco de Assis".