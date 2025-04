'Com Carlo no coração': canonização é adiada, e eles vão a funeral do papa

Pela tradição católica, ao serem eleitos, os papas adotam um novo nome, que traz a mensagem que o líder religioso pretende imprimir ao seu papado. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 1936, Jorge Mario Bergoglio se tornou o papa Francisco em 2013, aos 76 anos.

O nome foi escolhido pelo argentino como homenagem a São Francisco de Assis. Além de ter sido o primeiro pontífice da América Latina, ele foi o primeiro papa a escolher o nome de Francisco.

Papa Francisco participa de um almoço com os pobres depois de celebrar uma missa que marca o Dia Mundial dos Pobres da Igreja Católica Romana, em 2019 Imagem: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Em abril do ano passado, por ocasião do oitavo centenário do "dom dos estigmas" de São Francisco de Assis —marcas visíveis que apareceram no corpo do santo em 1224, nos mesmos lugares das chagas de Jesus na cruz —, o papa afirmou que "um discípulo de Jesus encontra no estigmatizado São Francisco um espelho de sua identidade".

"É por isso que o cristão é chamado a se dirigir de maneira especial aos 'estigmatizados' que encontra: os 'marcados' pela vida, que carregam as cicatrizes do sofrimento e da injustiça sofrida ou dos erros cometidos", afirmou ele na ocasião, segundo o site VaticanNews.

Na quinta-feira, a Santa Sé anunciou que, antes do sepultamento, o caixão de papa Francisco será acolhido por um grupo de pobres e necessitados, nos degraus que levam à Basílica papal de Santa Maria Maggiore, onde o corpo do pontífice será enterrado. O comunicado da Santa Sé reforça que "os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus" e de Francisco.