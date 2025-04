Pobres acolhem o corpo, túmulo simples: como será o enterro do papa

O argentino será o primeiro papa enterrado fora do Vaticano em mais de um século. Em vez de ficar com outros 91 papas falecidos na Basílica de São Pedro, ele pediu o enterro na basílica dedicada a Maria, Mãe de Deus.

O papa decidiu que um caixão simples de madeira, revestido de zinco, será suficiente para seu funeral. Em um novo rito formalizado em novembro do ano passado, ele renunciou a uma prática de séculos na qual o papa é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Francisco será enterrado usando os sapatos pretos e surrados que sempre vestia em público. Durante o fechamento do caixão, um véu de seda branca foi colocado cobrindo o rosto do papa, e dentro são colocados um saco com moedas cunhadas durante seu pontificado e medalhas de prata e bronze que simbolizam os anos de serviço. Além disso, água benta foi jogada sobre o caixão, seguindo o livro de ritos fúnebres do Vaticano.

O rito de sepultura será um ato privado. Por fim, às 21h, o cardeal Rolandas Makrickas rezará o Terço em sufrágio pelo papa Francisco do lado de fora da Basílica.

Túmulo simples poderá ser visitado a partir de domingo

No domingo à tarde, todos os cardeais irão à Basílica de Santa Maria Maggiore para visitar o túmulo de Francisco. Eles também irão à capela do ícone da Salus (obra que representa a Madona com o Menino) e celebrarão, juntos, as vésperas, e às 18h retornarão ao Vaticano.