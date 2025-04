'Esse é o lugar': como é a basílica onde papa fez questão de ser enterrado

Papa Francisco costumava rezar no templo. Muito ligado ao culto da Virgem Maria, papa fazia orações na véspera ou no retorno de cada uma de suas viagens ao exterior.

Pontífice expressou desejo em testamento. "Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior", diz o documento. Papa pediu ainda por um túmulo simples e sem decoração especial.

Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Trecho de Testamento do papa Francisco

Foto de 12 de abril de 2025 mostra papa rezando na Basílica de Santa Maria Maggiore Imagem: AFP/Vatican Media

Basílica foi construída após aparição de Virgem Maria. Segundo a tradição, a Virgem Maria fez uma aparição a um rico patrício romano, Giovanni, e ao papa Libério (352-366), e pediu que uma igreja fosse construída em sua homenagem, marcando o local escolhido com uma queda de neve em 5 de agosto.

De acordo com o Vaticano, não há restos desta primeira igreja, financiada por Giovanni. Estudos recentes permitiram datá-los cientificamente do período de nascimento de Jesus, de acordo com o site da basílica. Eles são mantidos em um relicário de cristal de rocha no formato de um berço.