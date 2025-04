Filho de agente da CIA foi morto na Ucrânia enquanto lutava pela Rússia

Filho de uma vice-diretora da CIA (Agência de Inteligência Americana) e de um veterano da Marinha, Michael Alexander Gloss, de 21 anos, foi morto na linha de frente da guerra entre Rússia e Ucrânia em abril de 2024. A notícia só foi confirmada nesta sexta-feira (25).

O que aconteceu

Michael tinha críticas fortes à política externa dos EUA. O jovem defendia a ideia de um mundo multipolar e simpatizava com movimentos antifascistas. Seu descontentamento o levou a assinar, em setembro de 2023, um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia para lutar pelo país na guerra contra a Ucrânia.

Em dezembro de 2023, Michael foi enviado para a frente ucraniana. De acordo com reportagem publicada no jornal investigativo russo iStories, que entrevistou um soldado russo do 137º Regimento Aerotransportado que conhecia o americano, ele havia sido designado para uma unidade de assalto.