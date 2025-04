Funeral do papa Francisco hoje (26): veja onde assistir à cerimônia ao vivo

Esquema de segurança terá ao menos 4 mil agentes. Serão cerca de 2 mil Carabineri (força policial que integra as Forças Armadas italianas), além de 2 mil agentes da polícia local de Roma, segundo a imprensa local. As ruas ao redor do Vaticano serão fechadas para o tráfego de veículos.

O túmulo do papa poderá visitado a partir da manhã de domingo. A sepultura, feita de mármore da Ligúria tem a única inscrição "Francisco" e a reprodução de sua cruz peitoral, como pedido pelo argentino em seu testamento. O túmulo foi construído no nicho da nave lateral da basílica, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza, e perto do Altar de São Francisco.

O pontificado de Francisco durou 12 anos. Ele foi eleito em 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, e entrou para a história como o primeiro papa latino-americano. Aos 88 anos, encerrou sua trajetória como um dos líderes mais carismáticos da Igreja nas últimas décadas. Em um de seus últimos escritos, ele declarou: "A morte não é o fim de tudo, mas um novo começo."

Funeral do papa Francisco