'Nem vi Trump', diz Lula, que defende diálogo para Ucrânia e Gaza

"Dever como cristãos, religiosos e políticos", diz Lula sobre ida da comitiva brasileira ao funeral. O presidente agradeceu aos presidentes da Câmara e Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), à primeira-dama Janja da Silva e a demais políticos pela presença. "As pessoas tinham efetivamente no Brasil um apreço muito grande pelo comprometimento como homem e religioso do Papa Francisco. Acho que foi uma dívida que pagamos a um homem que prestou serviços à humanidade", declarou.

Lula disse esperar que o próximo papa tenha "o mesmo coração" de Francisco. "Se preocupava com Gaza, com a fome, com as coisas que vive o povo do mundo inteiro. Nossa vinda aqui é um agradecimento a Deus por permitir que pudéssemos acompanhar a partida de um homem que marcou história nesse século XXI", afirmou.

Cerimônia teve mais de 50 líderes mundiais

O Vaticano estimou a presença de 250 mil pessoas nos arredores da Praça São Pedro, onde foi celebrada a missa exequial. A celebração final aconteceu no átrio da Basílica de São Pedro. Em seguida, o corpo de Francisco foi levado para a Basílica de Santa Maggiore, onde foi sepultado.

O funeral reuniu pelo menos 50 chefes de Estado e de governo.