Revolução tech e fim de potências: o que viram os papas desde 1900

Onze papas comandaram a igreja católica desde o começo do século 20. Ao longo do pontificado de cada um, o mundo mudou muito: mulheres conquistaram o direito de votar, guerras começaram e acabaram, e a tecnologia avançou até o que conhecemos hoje.

Leão 13 (1878 - 1903)

Papa Leão 13 ficou no cargo até 1903 Imagem: Domínio Público

Último papa do século 19 e primeiro do século 20, Leão 13 testemunhou a morte da Rainha Vitória no fim do seu pontificado. Àquela época, o Reino Unido ainda era considerado uma potência mundial, com colônias em todo o mundo.

No Brasil, durante os últimos anos do papado dele, o Rio de Janeiro viveu uma epidemia de peste bubônica com quase 300 mortos. A doença incentivou autoridades sanitárias a criarem laboratórios para produzir imunizantes. Foi assim que nasceu o Instituto Butantan e o Instituto Soroterápico Municipal no Rio de Janeiro, que, no futuro, virou a Fiocruz.