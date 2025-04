Funeral do papa reúne mais de 50 líderes mundiais; veja quem são

O funeral do papa Francisco será hoje, a partir das 5h pelo horário de Brasília (10h no horário local). A despedida ocorrerá na Praça de São Pedro, no Vaticano, e diversas lideranças mundiais confirmaram presença. Segundo o Vaticano, serão 130 delegações estrangeiras, incluindo 50 chefes de estado e 10 monarcas.

Como será?

A Preparação para o enterro começa às 9h (4h de Brasília) e celebração final acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, às 10h. Esse é o primeiro dos nove dias de luto e orações em honra ao pontífice.



Em seguida, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio -- despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. O caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá para o local de sepultamento.

As autoridades estarão dispostas conforme o protocolo, ou seja, na primeira fila os presidentes da Argentina, terra natal do Papa, e da Itália. Depois, haverá a realeza e os outros presidentes em ordem alfabética francesa. Segundo as últimas atualizações, pelo menos 130 delegações foram confirmadas, incluindo aproximadamente 50 chefes de Estado e 10 soberanos reinantes.