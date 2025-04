'O diabo entra pelos bolsos': como o papa enfrentou a máfia italiana

O dinheiro dos trabalhos ilegais e dos crimes mafiosos é dinheiro ensanguentado e produz um poder perverso, e todos sabemos que o diabo entra pelos bolsos, esta é a primeira corrupção.

Papa Francisco, em declaração de 2017

No ano seguinte, uma nova declaração do argentino foi direcionada aos mafiosos. Parte dos mafiosos frequenta a Igreja Católica mas, segundo o papa, não podem ser considerados cristãos. "Aos chamados mafiosos cristãos: eles não têm absolutamente nada em si que seja cristão. Eles se chamam de cristãos, mas trazem a morte em suas almas e a infligem a outros", disse em uma audiência geral na praça São Pedro, no Vaticano. "Há cristãos falsos, aqueles que dizem 'Jesus ressuscitou, eu fui justificado por Jesus e estou em nova vida', mas eles vivem uma vida corrupta, e esses falsos cristãos terminam mal", finalizou.

Ainda em 2018, o argentino encorajou os italianos a denunciarem a máfia. Em uma missa na cidade de Ostia, cidade em que há forte atuação de mafiosos, o papa pediu que os moradores fossem corajosos e agissem de acordo com a lei. Na ocasião, Francisco também condenou o abuso de poder e a arrogância dos grupos mafiosos, e declarou que as pessoas devem abraçar "a justiça, o decoro e a legalidade".

Em 2019, Francisco rebateu acusações da extrema-direita italiana, que se dizia alarmada com a máfia nigeriana. Citando aqueles que chamam os estrangeiros de "delinquentes", o papa afirmou: "Também há muitos [delinquentes] entre nós. A máfia não foi inventada pelos nigerianos, a máfia é um 'valor' nacional, é nossa, italiana".

A sociedade tem de ser curada da corrupção, das extorsões, do tráfico ilícito de drogas, de armas e de seres humanos, entre os quais crianças, reduzidas à escravidão. São autênticas pragas sociais e, ao mesmo tempo, desafios globais que a coletividade internacional é chamada a enfrentar com determinação Papa Francisco

As máfias italianas têm presença também no Brasil. Membros da Cosa Nostra, da 'Ndrangheta e da Camorra vivem no país há décadas, onde atuam especialmente no tráfico de drogas em uma parceria com facções criminosas como o PCC (Primeiro Comando da Capital). A 'Ndrangheta, por exemplo, é a principal aliada do PCC no envio de cocaína para a Europa. Em 10 anos, pelo menos 22 membros de máfias italianas foram presos no Brasil.