Papa Francisco reformou 'Constituição' do Vaticano; veja o que mudou

Dois anos antes de sua morte, o papa Francisco emitiu uma nova Lei fundamental e reformou a ''Constituição'' do Vaticano, que não passava por mudanças desde 2000, época em que João Paulo 2º estava no pontificado. Francisco morreu na última segunda-feira após um quadro de AVC e insuficiência cardíaca.

O que aconteceu

Segundo Francisco, a mudança foi feita para ''responder às necessidades dos dias atuais''. Com vigor a partir de junho de 2023, o documento substituiu o de novembro de 2000 de João Paulo 2º, que sucedia o original emitido em 1929 por Pio 11º. O Vaticano afirmou que a atualização fazia parte das ''numerosas reformas desenvolvidas nos 10 anos de pontificado''.

Pontos fundamentais da ''Constituição'' permaneceram inalterados. Assim como na de 2000, Francisco reafirmou a plenitude dos poderes de governo do papa, a autonomia do sistema jurídico da cidade e a influência do Vaticano sobre locais associados a ele mesmo fora de seus ''muros''.