Quem é a brasileira que leu oração em português na missa do papa Francisco

A brasileira Bianca Fraccalvieri foi responsável pela leitura em português da Oração Universal, conhecida como Oração dos Fiés ou Preces, durante a missa de funeral do papa Francisco hoje.

O que aconteceu

A jornalista é coordenadora das redes sociais do Vaticano. Ela estava à frente de uma equipe de brasileiros dedicados aos detalhes finais do funeral do papa. No site Vatican News, que transmite notícias oficiais da Igreja e do país, é possível ler reportagens escritas pela jornalista.

O trecho recitado por ela em português foi a terceira leitura realizada durante a missa. "Pelos povos de todas as nações: que, praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz", citou ela. Após a homilia, as orações dos fiéis no funeral do Papa foram recitadas em francês, árabe, português, polonês, alemão e mandarim.