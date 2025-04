Golpe e currículo fake: quem é George Santos, ex-deputado condenado nos EUA

Falso trabalho na Globo. O farmacêutico Yasser Rabello, que trabalhava como motorista de aplicativo e mora na Flórida, diz que já dividiu apartamento com George Santos em Nova York, em 2013. Ele contou que Santos teria afirmado que trabalhava no escritório da Globo em NY, depois de tirar uma foto no local. A informação, no entanto, já foi negada pela emissora.

Contradição sobre ter sido drag queen. Santos ainda se envolveu em uma controvérsia sobre já ter concorrido em concursos de beleza como drag queen. Dois conhecidos do deputado informaram à Reuters que ele participou de concursos no Brasil. Inicialmente, Santos declarou, no X, que os relatos eram "categoricamente falsos". Depois, reconheceu que já se vestiu com roupas femininas, acrescentando que na ocasião era jovem "e estava apenas se divertindo".

Apresentou currículo fake. De acordo com o jornal The New York Times, Santos admitiu em entrevistas que teria "embelezado" o seu currículo profissional. "E eu sinto muito, e isso não deveria ser feito. E as palavras não podem expressar 100% como me sinto, mas ainda sou o mesmo cara. Eu não sou uma fraude", disse ele à publicação City & State. Ele também teria falado sobre uma experiência de trabalho no Citigroup e na Goldman Sachs, mas as empresas disseram que não tinham registro de trabalho dele.

Mas voltou atrás nas declarações. Depois disso, o deputado disse que não trabalhou, de fato, para essas empresas. Ele afirmou que atuou junto às companhias quando trabalhava na empresa LinkBridge Investors, que diz conectar investidores e gestores de fundos.

Acusações de crimes

Acusação de estelionato. Ele foi acusado por irregularidades nas contas da sua campanha nos Estados Unidos e de estelionato no Brasil, conforme registros também descobertos pelo The New York Times. O ex-deputado teria ido a uma pequena loja de roupas em Niterói (RJ) e gastado mais de R$ 2.000 usando um talão de cheques roubado e um nome falso.