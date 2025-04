'Receber benção do papa foi como sentir o carinho do próprio Jesus Cristo'

Eles seguiram a instrução de enviar um e-mail com algumas informações, como nomes e data de ida —hoje, segundo o portal Vatican News, a solicitação é feita pelo site da Prefeitura da Casa Pontifícia. A benção ocorre nas Audiências Gerais do papa, sempre às quartas-feiras.

Depois de quatro dias do envio do e-mail, Patricia e Rafael receberam a confirmação e orientações para a cerimônia: já no Vaticano, iriam pegar o ingresso para o encontro, levar documento que comprovasse o casamento em igreja católica e tinham de usar trajes de noivos, ou seja, ela de vestido branco, e ele de terno e gravata.

O dia da benção

As Audiências Gerais do papa são realizadas na praça São Pedro, mas no dia em que o casal foi, ocorreu em um salão fechado. Ali, ficaram em lugar vip, nas primeiras fileiras. "Tinha mais cinco ou seis casais de países diferentes. Conseguimos ficar muito mais próximos do papa", ela lembra.

No final da cerimônia, após compartilhar uma mensagem e momentos de oração com todos, Francisco passou abençoando os casais. De mãos dadas e com um terço, Patricia e Rafael aguardaram o papa se aproximar, que tocou a mão deles e os abençoou com o sinal da cruz.