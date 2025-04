Do anel à estola: os símbolos 'escondidos' por trás do vestuário papal

Assim como todos os papas, Francisco, que morreu no dia 21 de abril, também usava trajes específicos de acordo com as cerimônias católicas. Veja algumas das vestimentas e acessórios do pontífice e seus significados.

Traje comum

Imagem: Vatican Pool/Getty Images

Bata toda branca, usada sempre quando o papa não está em celebrações. O branco, desde o papa Pio 6º, é considerado a cor oficial do pontífice. O traje é usado com uma faixa branca que leva o brasão papal.