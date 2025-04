Após reunião, Trump diz que Zelensky parece 'mais calmo' para um acordo

"Paz confiável e duradoura que evitará o início de outra guerra. Reunião muito simbólica que tem potencial para se tornar histórica, se alcançarmos resultados conjuntos. Obrigado @POTUS", completou, numa referência ao presidente dos EUA.

O diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, também falou sobre o encontro dos líderes. "O presidente Trump e o presidente Zelensky se reuniram em particular hoje e tiveram uma discussão produtiva. Mais detalhes sobre a reunião serão divulgados posteriormente", disse.

Além do encontro entre o americano e o ucraniano, Roma também presenciou uma reunião entre Trump, Zelensky, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. A presidência francesa se limitou a dizer que os líderes tiveram uma "reunião positiva" à margem do funeral do papa.

O presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e Donald Trump, presidente dos EUA, se encontraram na Basílica de São Pedro durante o funeral do papa Francisco Imagem: Presidência da Ucrânia - 26.abr.2025/via AFP

Negociações sobre a Crimeia

Atualmente, as negociações da guerra estão centradas na questão da península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Segundo Trump, a Crimeia permanecerá na Rússia "e Zelensky entende isso", disse o presidente americano em entrevista à revista Time publicada na última sexta-feira. Antes disso, Trump criticou Zelensky ao considerar que ele estava bloqueando as conversas ao se negar a reconhecer esse território como russo.