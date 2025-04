Conheça de onde são os cardeais da Europa e das Américas

Ex-diplomata da Santa Sé. Parolin já atuou em vários países e se tornou chefe das relações da Santa Sé com a China, Israel, Coreia do Norte e Vietnã - que possuem atritos históricos com o Vaticano.

Favorável a comunhão de divorciados e Igreja mais democrática. Apesar disso, é contra que mulheres sejam diaconisas e nunca se posicionou com firmeza sobre a benção a casais de mesmo sexo, dizendo que deve ser algo "fiel" à tradição e à herança da Igreja.

Favorito do ChatGPT. Uma análise elaborada pelo ChatGPT a pedido da emissora francesa BFMTV apontou que Parolin tem 27,6% de chance de se tornar papa. Segundo a inteligência artificial, ele é o candidato com maior possibilidade de manter uma continuidade com o pontificado de Francisco.

Relação com maçons. Parolin tinha relações amigáveis com maçons desde 2002, segundo testemunho do Grão-Mestre do Grande Oriente da Itália, Giuliano Di Bernardo. Em 2019, ele disse que ajudou Parolin a resolver um problema que teve com o governo chinês alguns anos antes. Não se sabe se o cardeal ainda tem relação com maçons.

Cardeal Péter Erdó