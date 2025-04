'Estamos todos em luto', diz primeiro-ministro do Canadá após atropelamento

O líder conservador Pierre Poilievre também expressou solidariedade e apoio às vítimas. "Estou chocado com as notícias horríveis que surgiram hoje à noite no Festival Lapu Lapu Day de Vancouver", afirmou. "Meus pensamentos estão com a comunidade filipina e todas as vítimas desse ataque sem sentido. Agradecemos aos socorristas que estão no local enquanto aguardamos mais notícias."

Quem é Mark Carney

Economista Mark Carney, 59, foi eleito o novo líder do Partido Liberal do Canadá. Ele assumiu como primeiro-ministro pelos próximos meses após a renúncia de Justin Trudeau. Ele comandou os bancos centrais do Canadá e da Inglaterra e adotou um discurso de retaliação contra os EUA pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Carney se tornou a primeira pessoa nunca eleita para um cargo político a ocupar a função de premiê no Canadá. Apesar da falta de experiência política, ele disse que seu histórico como a primeira pessoa a servir como chefe de dois bancos centrais significava que ele seria o melhor candidato para lidar com Trump.

Em 2013, Mark Carney se tornou o primeiro chefe estrangeiro do Banco da Inglaterra. Nunca antes alguém liderou dois bancos centrais do G7. Muitos especialistas o consideram responsável pela estabilidade que prevaleceu durante o Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia. Ele tem o perfil de um gestor internacional, acostumado a lidar com crises.

Carney tem como prioridade negociar com o presidente dos EUA, Donald Trump, tarifas impostas ao Canadá. Durante a campanha, o economista defendeu que o governo canadense retaliasse os EUA com novas tarifas. "Não podemos permitir que Trump vença", afirmou Carney em seu primeiro discurso como premiê.