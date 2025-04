Ex-funcionário da Disney é condenado por hackear cardápios de parques

Michael Scheuer, 40, foi condenado na quinta-feira (24) a três anos de prisão após confessar ter hackeado o sistema de cardápio dos parques Walt Disney World. Crimes ocorreram após sua demissão.

O que aconteceu

Uma série de invasões cibernéticas foram registradas. Nelas, Scheuer trocava preços e "informações sobre alimentos alérgenos em cardápios de restaurantes para indicar que os alimentos eram seguros para determinados clientes, quando na verdade não eram", diz nota do Gabinete do Procurador dos EUA, no Distrito Central da Flórida.

Scheuer também acrescentou palavrões aos cardápios. Além disso, mudou informações sobre as regiões vinícolas colocando referências de locais de recentes tiroteios em massa. O criminoso também tentou bloquear o acesso de funcionários da empresa às suas contas.