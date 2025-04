Homem que matou 11 em atropelamento no Canadá já era conhecido da polícia

Autoridades lamentam incidente

Prefeito de Vancouver, Ken Sim, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à comunidade filipina. "Estou chocado e profundamente triste com o terrível incidente no evento do dia de Lapu-Lapu de hoje", escreveu o prefeito no X. "Nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil".

Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney afirmou estar devastado com o incidente. "Estou devastado ao saber dos terríveis eventos no festival Lapu Lapu, em Vancouver, no início desta noite", escreveu no X. "Apresento minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver. Estamos todos de luto com vocês. Estamos monitorando a situação de perto e agradecemos aos nossos socorristas pela rápida ação."

Dia de Lapu-Lapu marca a Batalha de Mactan, em 27 de abril de 1521. Neste dia, o líder indígena liderou a resistência de seu povo contra as forças espanholas comandadas pelo navegador português Fernão de Magalhães.

Lapu-Lapu é celebrado como o primeiro herói anticolonial das Filipinas. Segundo as tradições filipinas, ele é considerado um ícone da luta contra o imperialismo europeu. O dia 27 de abril foi reconhecido como feriado nas Filipinas em 2017, pelo então presidente Rodrigo Duterte, que assinou uma proclamação decretando a data como o Dia de Lapu-Lapu.

