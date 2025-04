Último gesto de humildade: rosa branca na sepultura do papa emociona fiéis

A escolha de Santa Maria Maggiore, longe dos palácios vaticanos, carrega um símbolo claro: trazer a periferia para o centro da Igreja. "Francisco terminou sua vida como viveu: no meio do povo, saudando a multidão no domingo de Páscoa. Ele pôs os pobres, a ecologia, os migrantes e a inclusão no centro da Igreja, inclusive a inclusão das mulheres e das pessoas LGBT", lembra Patias.

Ainda comovido, o padre recorda o último encontro com Francisco, no dia 27 de janeiro. "Apertei sua mão e pedi uma bênção no meu aniversário. Ele me deu um terço que carrego até hoje. Durante seus dias finais no hospital, eu rezava segurando esse terço. Francisco nos ensinou que a misericórdia é para todos. Agora, como disse o cardeal Ré, se antes ele pedia nossas orações, hoje somos nós que pedimos: Francisco, reza por nós."

Uma mensagem que atravessou as fronteiras da fé

A italiana Alessandra Pinna considera Francisco um "pacifista" em tempos de guerra Imagem: Janaina Cesar

Entre os que enfrentaram a fila estava também Alessandra Pinna, de 50 anos, vinda de Cagliari, na Sardenha. Ela não é uma católica praticante, mas sentiu que precisava se despedir. "Ele era o principal pacifista do nosso tempo. Perdemos essa referência justo agora, no meio de duas guerras terríveis."

Apesar de sua distância da Igreja, Alessandra se emocionou profundamente durante o funeral. "Percebi o quanto ele foi importante, não só como líder religioso, mas como uma figura que falava ao mundo inteiro."