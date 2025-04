Veja fotos do 1º dia de visitação da sepultura do papa Francisco

O túmulo do papa Francisco começou a receber visitas públicas hoje, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. O argentino foi sepultado ontem no local.

O que aconteceu

Fiéis visitam o local para rezar e prestar últimas homenagens ao papa Francisco. Abertura da visitação pública ao túmulo criou filas na basílica.

Francisco foi sepultado ontem às 13h30 no horário local (8h30 em Brasília) numa cerimônia fechada que foi presidida pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell. A duração do encontro foi de 30 minutos e teve a presença de familiares do pontífice.