Uma das vítimas de atropelamento no Canadá é brasileira, diz Itamaraty

Uma das 11 vítimas do atropelamento em um festival no Canadá é brasileira, segundo o Itamaraty.

O que aconteceu

O Itamaraty confirmou ao UOL a morte de uma pessoa de nacionalidade brasileira. A pasta informou que o consulado-geral do Brasil em Vancouver está em contato com a família da vítima e presta a assistência consular cabível.

Segundo o Estadão, a vítima é Kira Salim, de 34 anos. Natural do Rio de Janeiro, Salim se identificava como uma pessoa não-binária, morava no Canadá e trabalhava em uma escola na cidade de New Westminster.