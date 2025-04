Apagão misterioso provoca caos em Espanha e Portugal

Não há previsão para restabelecimento da energia. As operadoras dizem que o fornecimento elétrico pode demorar de seis a 10 horas para ser normalizado no país. Em Lisboa, a empresa de água EPAL alertou para possíveis interrupções no serviço.

Aeroportos com voos atrasados. No Aeroporto de Madri, os pousos e decolagens foram suspensos por pelo menos 30 minutos, o que causou atrasos e filas. Em Lisboa, as companhias aéreas pedem que os passageiros aguardem novas informações antes de se dirigir ao aeroporto.

Aeroporto de Barajas, na Espanha Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Falta de eletricidade parou metrô em Madri, Lisboa e no Porto. Os bondes em Portugal também pararam de rodar nas ruas. Há relatos de turistas trancados para fora de seus apartamentos porque as portas têm chips eletrônicos.

Entrada da estação de metrô Legazpi foi fechada após queda de energia em Madri, Espanha, em 28 de abril de 2025 Imagem: Susana Vera/REUTERS

Autoridades afastam hipótese de ataque hacker. O Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal afirmou que não foram identificados indícios que o apagão foi causado por um ciberataque.