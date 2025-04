'Um homem simples': Cardeais querem papa 'humilde' que unifique igreja

Alguns dos cardeais que participarão da escolha do próximo papa declararam que veem a missão com "apreensão", enquanto começam a traçar o perfil do próximo pontífice.

O que aconteceu

Para cardeal, próximo papa deve ser "unificador". O luxemburguês Jean-Claude Hollerich disse ver o conclave com certa "apreensão", mas que tem "grande esperança". Mais do que a "região geográfica", é preciso focar nas "competências" e nas "personalidades", já que "um papa é sempre um unificador", acrescentou.

Cardeais traçam perfil de futuro papa. "Um homem simples", "nem muito jovem, nem muito velho", "um homem que sabe estar em contato com as pessoas, que sabe ouvir pessoas da esquerda e da direita", descreveu Hollerich. Já o cardeal hondurenho Oscar Rodriguez Maradiaga disse ao jornal italiano La Stampa: "Estou esperando por alguém simples e humilde. Um pontífice que mina as lutas de poder dentro da igreja, que continua sendo uma referência de paz no mundo".