Portugueses reagem e chamam Brasil de Groenlândia Portuguesa; veja memes

Por causa da diferença de tamanho entre os países, os brasileiros apelidaram a antiga metrópole de Guiana Brasileira. O apelido faz referência às nossas vizinhas: Guiana (ex-Britânica) e a Guiana Francesa, ex-colônia de países europeus.

É sim, é Guiana Brasileira.

Aceitem. pic.twitter.com/OaZdfgEzme -- Keila ? Anistia é quando eu como vc e sua tia! (@Keila_silva1983) April 19, 2025

Há algumas semanas, passaram a circular memes cada vez mais criativos em que os brasileiros resolveram fazer (mais) graça com a sua aparente "dominação" do território português. Há uma crescente comunidade de imigrantes brasileiros no país europeu.

Os memes da Guiana Brasileira tão ficando cada vez melhores pic.twitter.com/TSZBdgLoqL -- Clarion de Laffalot (@clarionrox) April 25, 2025

Houve portugueses que se ofenderam, mas outros entraram na brincadeira. Foi o caso do cantor e comediante português Rafael Bailão, que dedicou um vídeo inteiro a aprofundar a "zoeira".