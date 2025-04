Conclave: começam os preparativos na Capela Sistina

A Capela Sistina foi fechada hoje ao público para o início dos preparativos do conclave que elegerá o próximo papa.

O que aconteceu

Conclave começa em 7 de maio para eleger o novo líder da Igreja Católica, que substituirá o papa Francisco. Ele morreu na última segunda-feira após um quadro de AVC e insuficiência cardíaca.

"Comunica-se que a Capela Sistina estará fechada ao público a partir de segunda-feira, 28 de abril de 2025, devido às exigências do Conclave", afirma uma mensagem publicada no site do Museu do Vaticano, organismo que administra as visitas ao local.