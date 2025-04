Conclave para a escolha do sucessor do papa Franscisco começa dia 7

Brics discute resposta a Trump

Os ministros das Relações Exteriores dos países do Brics se reúnem hoje no Rio de Janeiro para discutir a posição do grupo em relação à guerra comercial iniciada por Donald Trump e que tem como principal alvo a China, um dos integrantes do bloco.

"Os ministros estão negociando uma declaração com vistas a reafirmar a centralidade e a importância do sistema multilateral de comércio", disse no sábado o embaixador brasileiro Mauricio Lyrio.

Para o analista Michael Shifter, do centro de estudos Diálogo Interamericano, porém, o bloco "assumirá o papel de defensor das normas e da ordem globais", mas deve evitar "qualquer confrontação direta com o governo Trump".

O Brasil ocupa a presidência temporária do bloco, que representa mais da metade da população global e 39% do PIB mundial.

EUA prendem mais de 100 em operação contra imigrantes

Autoridades dos Estados Unidos prenderam ontem mais de 100 imigrantes durante uma operação em uma casa noturna no Colorado.