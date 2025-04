Criança em tratamento de câncer é deportada apesar de cidadania americana

Três crianças cidadãs dos Estados Unidos foram deportadas para Honduras com suas mães na semana passada, incluindo uma de quatro anos que estava recebendo tratamento para câncer.

O que aconteceu

Criança com câncer metastático raro foi deportada sem medicação. A denúncia, feita pela ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis) em um comunicado à imprensa, detalha que além da falta dos remédios, a criança foi deportada sem a possibilidade de consultar seus médicos, apesar do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) ter sido notificado com antecedência sobre as necessidades médicas do paciente.

Família foi deportada após comparecer a reunião. A mãe da criança com câncer também tem outro filho, de sete anos. Os três tiveram que deixar o país. A família foi detida quando compareceu a uma reunião de rotina com autoridades no estado da Louisiana, como parte do Programa de Supervisão Intensiva de Comparecimento, de acordo com seus advogados e registros judiciais.