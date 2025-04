Espanha tem metade da rede elétrica restaurada após apagão, diz premiê

Apagão afetou toda a Península Ibérica. Em Portugal, o primeiro-ministro Luis Montenegro afirmou que a origem da falha de energia ocorreu "provavelmente na Espanha". O primeiro-ministro anunciou que esta "situação grave e inédita" deve ser normalizada no país "nas próximas horas". Em vários bairros de Lisboa, a eletricidade começou a ser restabelecida, constataram jornalistas da AFP e moradores ouvidos por telefone.

A falta de energia foi constatada por volta das 12h no horário local, 7h em Brasília, e interrompeu uma série de serviços. Estações de metro na Espanha e em Portugal foram evacuadas, semáforos pararam de funcionar e o trânsito entrou em estado de caos, segundo relatou a imprensa ibérica.

Companhia aéreas relataram problemas em aeroportos.Controladores de tráfego aéreo disseram que o tráfego foi afetado e aviões "sumiram" nas rotas europeias após se desconectarem da rede.

Problemas nas telecomunicações. Redes telefônicas foram afetadas, com serviços de mensagens e ligações operando com metade da velocidade.

Os governos de Portugal e Espanha convocaram reuniões de emergência. A Comissão Europeia disse estar em contato com as autoridades e operadores para compreender a causa e o impacto do corte maciço no abastecimento elétrico na Península Ibérica.

A península tem sua energia conectada por cabos terrestres, que fornecem energia para boa parte da Europa. Em caso de interrupção em algum dos países a Oeste, a probabilidade de que o país vizinho tenha problemas é grande.