Israel não libera corpo de brasileiro morto em prisão e família faz apelo

Na época da divulgação da morte, o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, cobrou explicações de Israel. No entanto, a gestão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não respondeu aos questionamentos.

Em meio ao impasse, o pai do adolescente voltou a apelar ao governo brasileiro para tentar a liberação do corpo de seu filho. Khaled Ahmad disse em entrevista à GloboNews que toda sua família vivencia "uma tristeza profunda" e "uma dor enorme" desde a morte do adolescente.

Israel não responde aos questionamentos da família, nem dá uma justificativa sobre o porquê de não liberar o corpo, afirma Khaled. "Gostaria de fazer um apelo ao presidente do Brasil para que nos ajude a conseguir a liberação do corpo do nosso filho, para que possamos sepultá-lo de acordo com os ritos islâmicos. Acredito que ele possa nos ajudar, pois é um grande presidente de um grande país".

Pelo menos outros 11 brasileiros que vivem em territórios ocupados por Israel seguem mantidos em prisões do estado judeu. De acordo com o Itamaraty, muitos desses detentos não foram acusados ou julgados formalmente, em uma "clara violação ao Direito Internacional Humanitário". Walid, por exemplo, morreu sem ter passado por um julgamento e sem direito à defesa.

Itamaraty diz que tem prestado "a assistência consular cabível". "O governo brasileiro solidariza-se com os familiares e amigos do nacional e transmite sinceras condolências, ao tempo em que continuará a exigir do governo de Israel as explicações necessárias acerca da morte do menor".

Relação entre os governos brasileiro e israelense não é amistosa. O presidente Lula defende o fim da guerra em Gaza e a construção de um estado palestino livre. Israel, por sua vez, é contra que a Palestina seja considerada um estado.