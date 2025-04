Luto, conclave, 'Habemus Papam': o que acontece após o funeral de Francisco

Após o período de luto, no dia 7 de maio começa o conclave para eleger um novo papa. Não há uma data definida para o término do processo: ele acontece até a escolha de um novo pontífice.

Imagem: Arte/UOL

Embora no século XIII a eleição do papa Gregório X tenha demorado quase três anos, os conclaves modernos costumam durar apenas alguns dias. Um papa é eleito quando um cardeal consegue mais de dois terços dos votos.

A Igreja possui 252 cardeais, mas apenas 135 — os com menos de 80 anos — podem participar da eleição. 80% dos "cardeais eleitores" foram nomeadas por Francisco e vêm de todos os cantos do planeta. A Europa tem o maior número de votantes, com 53 cardeais, frente a 27 cardeais da Ásia e Oceania, 21 entre América do Sul e América Central, 18 da África e 16 da América do Norte.

A palavra conclave vem do latim "cum clavis" que significa "trancado a sete chaves", uma referência ao confinamento ao qual os cardeais são submetidos durante o processo. Os "príncipes da Igreja" se mudam para a residência de Santa Marta do Vaticano até escolherem o novo papa. As deliberações se mantêm sob estrito segredo sob pena excomungação instantânea.

Smartphones ou qualquer acesso à Internet estão proibidos. Os cardeais também não podem ler os jornais, escutar rádio ou ver televisão. Qualquer contato com o mundo exterior está proibido, salvo por "razões graves e urgentes", que devem ser confirmadas por um painel de quatro pares.