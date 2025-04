Vaticano só existe por acordo com Mussolini; conheça a história

O Vaticano é o menor país do mundo e possui um dos conjuntos de regras mais curiosos do mundo.

O que aconteceu

Desejo da Igreja por Estado próprio durava anos. Antes da unificação da Itália, a Santa Sé era dona de boa parte dos territórios que hoje compõem o país — incluindo Roma. Os territórios eram chamados de Estados Papais e, durante bastante tempo, o papa foi um dos governantes mais importantes do que hoje compreendemos como Itália.

Santa Sé foi dona de terras por mais de mil anos. Entretanto, com a unificação da Itália, isso mudou. Em 1860, a maioria dos Estados Papais foi conquistada pelos governantes dos estados vizinhos. No ano seguinte, seria declarada a existência do Reino da Itália, com capital em Roma. A cidade, entretanto, ainda pertencia à Igreja Católica e era protegida por militares franceses, enviados pelo imperador Napoleão III —sobrinho do famoso general.