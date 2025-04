Supermercados vazios e crianças nas ruas: os rastros do apagão em Lisboa

O apagão que afetou hoje a Península Ibérica provocou em Lisboa uma corrida aos mercados, com briga por garrafas de água. A procura por cerveja e por espaços abertos de lazer, por causa do calor, também foi grande. As crianças foram levadas para brincar nos parques, enquanto os adultos tentavam, sem sucesso, receber informações sobre o motivo da queda de energia ou uma previsão de retorno do serviço.

A luz acabou no fim da manhã e começou a voltar gradativamente à noite. Em muitos bairros da cidade, o blecaute durou cerca de dez horas.

O que aconteceu

Supermercados ficaram lotados. Por volta do meio-dia, a corrida por água e alimentos esvaziou as prateleiras dos estabelecimentos. Sem sistema, supermercados foram fechando as portas no decorrer do dia.