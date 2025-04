Quando começa o conclave? Veja o dia e como será eleição do novo papa

O Vaticano fechou hoje a Capela Sistina para os preparativos. Os visitantes que conseguiram entrar até ontem se consideraram sortudos, já que não há como saber quanto tempo o conclave durará e, por consequência, o período em que o local ficará sem visitação.

Os dois conclaves anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. Cerca de 135 cardeais, todos com menos de 80 anos e vindos do mundo todo, estão aptos a participar do conclave e decidir quem será o próximo líder da Igreja, que conta com 1,4 bilhão de membros.

Nomes para a sucessão do papa começaram a ser aventados. Seis religiosos têm se repetido em diversas apostas de veículos especializados na cobertura do Vaticano: Robert Sarah, Péter Erdo, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin, Jean-Marc Aveline e Luis Antonio Gokim Tagle são alguns dos mais citados.