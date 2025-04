Rússia e Ucrânia reivindicam a Crimeia: o que sabemos sobre as negociações

A Crimeia foi tomada pela Rússia em 2014, antes da guerra, que começou em 2022. Trump culpou os ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden por terem permitido que a Rússia tomasse a Crimeia "sem que um tiro fosse disparado".

Os EUA pressionam a Ucrânia para que aceite um projeto de paz desenhado pelo país norte-americano. As propostas dos EUA exigiam o reconhecimento de Washington do controle de Moscou sobre a Crimeia, bem como o reconhecimento de fato do domínio da Rússia sobre outras partes da Ucrânia.

Entretanto, na quinta-feira (24), Zelensky afirmou que não reconheceria a Crimeia como russa. "Estamos fazendo tudo o que nossos parceiros propuseram, exceto o que contradiz nossa legislação e a Constituição", que estipula que a Crimeia é parte da Ucrânia, indicou Zelensky durante uma coletiva de imprensa.

(Com informações de AFP e Reuters)