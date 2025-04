3 toneladas: como é o míssil norte-coreano que pode ter atingido a Ucrânia

Um relatório do KIDA (Instituto Sul-Coreano de Análises de Defesa), divulgado em abril, aponta que Pyongyang arrecadou mais de US$ 20 bilhões com o apoio militar prestado a Moscou. Entre agosto de 2023 e março de 2025, a Coreia do Norte teria enviado mais de 15.800 contêineres de munições para a Rússia.

O presidente russo Vladimir Putin confirmou a vigência de um tratado de defesa assinado com a Coreia do Norte em 2024.

Em raro descontentamento, Trump pediu a Putin que pare. De acordo com a Reuters, aos repórteres na Casa Branca, Trump disse a frase "Vladimir, PARE!".

Zelensky afirmou em seu perfil do Facebook que, se confirmada a origem norte-coreana do míssil, isso comprovaria a "aliança criminosa" entre Rússia e Coreia do Norte. Segundo ele, Moscou e Pyongyang estariam cooperando no desenvolvimento de tecnologias letais e promovendo ataques deliberados contra civis.

No total, mais de 200 mísseis e drones foram lançados pela Rússia contra várias cidades ucranianas na ofensiva de 24 de abril. "Se a informação de que este míssil foi fabricado na Coreia do Norte for confirmada, será mais uma prova da natureza criminosa da aliança entre Rússia e Pyongyang", disse Zelensky, no Facebook.