Conclave: 2 cardeais ficam de fora por questões de saúde; 133 escolhem papa

Um cardeal espanhol e um cardeal bósnio ficarão de fora do conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco. Com isso, o número total de cardeais eleitores caiu para 133.

O que aconteceu

Vaticano justificou motivos de saúde, sem identificá-los. A votação começa em 7 de maio na Capela Sistina, que foi fechada para visitação do público ontem e início dos preparativos.

A escolha é secreta e exige dois terços dos votos, neste caso, 89 votos. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votarem em si.