Em virada histórica, candidato anti-Trump vence eleição no Canadá

Nepal planeja reduzir licenças para o Himalaia

O Nepal está discutindo limitar a concessão de autorização para a escalada do monte Everest apenas a alpinistas com experiência em montanhas de pelo menos 7 mil metros de altitude. O pico do Everest está a 8.849 metros de altitude.

O objetivo da medida é limitar as longas filas de alpinistas na chamada "zona da morte", a área próxima ao topo da montanha onde a concentração de oxigênio no ar fica abaixo do mínimo necessário para vida. Nos últimos 2 anos, 20 alpinistas morreram durante a subida do Himalaia.

O texto exige que a experiência prévia tenha sido alcançada em uma montanha no Nepal, o que provocou críticas de operadoras de turismo - elas argumentam que há outros picos de mais de 7 mil em outros países que poderiam servir como preparação para o Himalaia.

Outra exigência da proposta é que o chefe da equipe local e o guia da expedição sejam nepaleses.