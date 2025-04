Foto com autógrafo do papa Francisco é anunciada por R$ 170 mil em site

Uma fotografia do papa Francisco assinada por ele está sendo anunciada em um site pelo valor de US$ 30.000 (Aproximadamente R$ 170 mil na conversão atual).

O que aconteceu

A oferta está no site eBay. O produto já havia sido anunciado antes do dia da morte do papa, mas ganhou notoriedade depois do falecimento no dia 21 de março, em decorrência de um quadro de AVC e insuficiência cardíaca.

O item inclui ainda outra foto, com registro do momento em que o pontífice faz a assinatura. Na imagem, o líder religioso aparece em uma cadeira de rodas assinando a fotografia em seu colo, o que - segundo o anunciante - prova sua autenticidade.