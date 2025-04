Futuro da Igreja: papa deve ser menos 'sincerão', mas manter reformas

Seja qual for o cardeal escolhido como novo papa, a expectativa é que ele consolide as reformas promovidas por Francisco. As mesmas ideias, no entanto, devem ganhar outro estilo, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. A tendência é que novo chefe da Igreja Católica adote uma postura mais discreta, com discursos comedidos, diferente do pontífice argentino.

O que aconteceu

Francisco falava de forma improvisada e causava mal-entendido, diz pesquisador. "Pode haver uma mudança de estilo, alguém menos carismático, mais protocolar. Quando você está em uma posição de liderança, a espontaneidade é um risco. O próximo papa pode ser comedido no estilo, mas acho que terá um conteúdo parecido com o de Francisco", analisa o pesquisador Filipe Domingues, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

No ano passado, o papa foi alvo de críticas por falas homofóbicas. Em maio de 2024, ele disse que existia "viadagem demais" nos seminários, segundo a imprensa italiana; no mês seguinte, afirmou que o Vaticano possuía um "ar de viadagem". Apesar da primeira declaração não ter sido feita publicamente, o pontífice pediu desculpas, e um porta-voz disse que ele não teve a intenção de ofender alguém. Em resposta à segunda fala, o Vaticano afirmou que o papa reforçou a necessidade que pessoas LGBTQIA+ sejam acolhidas pela Igreja Católica, mas pregou cautela para que elas não virem seminaristas.