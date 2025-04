Prejuízos e investigação: O que se sabe sobre apagão na Espanha e Portugal

Passageiros na estação de trem Joaquin Sorolla em Valência após reestabelecimento do serviços Imagem: Miguel Gutierrez / Reuters

A operadora de rede espanhola REE disse ter identificado dois incidentes de perda de geração de energia. Segundo a empresa, a queda ocorreu provavelmente em usinas solares, no sudoeste do país, que causaram instabilidade no sistema elétrico e levaram a uma interrupção de sua interconexão com a França.

Autoridades dizem que ainda é muito cedo para explicar por que isso aconteceu. "Até recebermos os dados sobre os aspectos de geração, não podemos tirar conclusões", declarou Eduardo Prieto, diretor da Rede Elétrica Espanhola. Fontes do governo também insistiram que não houvesse especulações e que não se divulgassem ''informações de origem duvidosa''.

A hipótese inicial de um ataque cibernético foi desconsiderada. "Com base na análise que conseguimos conduzir até o momento, podemos descartar um incidente de segurança cibernética nas instalações da rede", concluiu Prieto.

''Fenômeno atmosférico raro'' como causa da interrupção também foi negado. A Reuters informou ontem que a REN (Redes Energéticas Nacionais de Portugal) previu que um estranho fenômeno meteorológico na Espanha poderia ter causado o apagão. Fontes da organização, no entanto, desmentiram a informação horas depois.

O banco de investimentos RBC disse que o custo econômico do apagão pode variar entre 2,25 bilhões de euros e 4,5 bilhões de euros. A empresa culpou ainda o governo espanhol por ser complacente demais com a infraestrutura em um sistema dependente de energia solar com pouco armazenamento de bateria.