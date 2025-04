Só cardeal pode ser papa? Tem idade mínima? Documento abre possibilidades

Após a morte de Francisco, as atenções se dividem entre a organização de seu funeral do papa e a escolha do sucessor. Mas, afinal, quem está apto a ser escolhido para o cargo?

Quem pode ser papa

Qualquer homem batizado e em comunhão com a Igreja Católica pode ser eleito papa. Caso não seja bispo, ele deve ser ordenado imediatamente, já que o papa é também o bispo de Roma. As regras constam na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, escrita em 1996 pelo então papa João Paulo 2º.

Na prática, desde 1389, os escolhidos têm sido cardeais. O último eleito que não fazia parte do Colégio dos Cardeais foi o papa Urbano 6º, escolhido em 1378. Ele permaneceu 11 anos no cargo.